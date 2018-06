Galatasaray-Inter, manca ancora l'intesa per il riscatto di Nagatomo

Come riportato su Sky, si è concluso da poco il summit fra i dirigenti dell'Inter e del Galatasaray per il riscatto di Yuto Nagatomo da parte del club turco. L'accordo per la cessione a titolo definitivo del giapponese non è ancora stato raggiunto: l'Inter chiede 4 milioni, il Galatasaray ne offre 2. Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno.