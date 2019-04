Galbiati: "Lazio da Champions. Fiorentina senza equilibrio"

© foto di Federico De Luca

Roberto Galbiati, ex giocatore anche di Lazio e Fiorentina, al Live Show di MC Sport: "Lazio? La squadra è stata molto brava nei momenti difficili quando mancavano i giocatori più importanti. Sono stati bravi a rimanere sempre attaccati al gruppo e adesso è la squadra che sta meglio mentalmente non solo perché vince ma anche perché è un gruppo molto unito con un ottimo allenatore".

L'unica pecca è un Immobile che sta faticando un po' troppo?

"Non ha segnato solo a Frosinone e Inter ma non sta passando un momento brillante della carriera. In doppia cifra però è arrivato e l'importante per la Lazio è che gli altri comincino a fare gol. Ci si aspettava qualcosa in più ma credo che da qui a fine campionato darà il suo contributo. L'obiettivo della Lazio è quello di arrivare in Champions League e penso meriti questo posto".

Da ex Torino è stata un'occasione persa la gara di Firenze?

"E' stata una bella partita secondo me ma la Fiorentina ha avuto le occasioni migliori. Quindi il punto preso dal Torino è tutto guadagnato vista la gara. Sirigu è stato il migliore in campo e credo che il pareggio di ieri sia stato una manna dal cielo perché se c'era una squadra che doveva vincere era la Fiorentina. Penso che il Torino potesse fare qualcosa in più specie a inizio campionato. Ora però ha le possibilità per giocarsi un posto in Europa League fino alla fine. Belotti? Nel primo periodo la squadra non giocava bene ma appena sono riusciti a proporre un certo tipo di gioco anche Belotti ha ripreso a fare gol".

Per la Fiorentina qual è stato il vero problema in questa stagione?

"La rosa della squadra è incompleta. L'arrivo di Muriel ha portato la squadra a essere più offensiva. Prima si diceva che la Fiorentina pareggiava perché non segnava ora invece fa tanti gol ma ne prende altrettanti. L'equilibrio non c'era prima di Natale e non c'è stato neanche dopo".

Inter, come giudichi l'operato di Spalletti?

"Ha grande esperienza alle spalle ma ha vissuto una situazione particolare all'Inter. La non convocazione di Icardi, da quello che ho letto, la posso anche capire perché l'argentino ha sbagliato a non parlare nello spogliatoio. Poi dopo soli cinque giorni di lavoro è difficile poter convocare un giocatore. La partita di ieri ha dimostrato che c'è troppa confusione nella testa dei giocatori".