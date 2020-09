Galeone: "Allegri è stato molto vicino all'Inter. Poi Conte è tornato in buoni rapporti col club"

Massimiliano Allegri è stato molto vicino all'Inter. A dirlo, nel corso di una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoliì, è stato Giovanni Galeone, ex allenatore e da sempre riconosciuto da Allegri come suo maestro. "Ha fatto palo interno con l’Inter, è stato molto vicino, poi Conte è ritornato in buoni rapporti con la società. Quest'ultimo ha avuto dei periodi non facilissimi e dei momenti in cui ha rilasciato dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate... Eriksen? Con me giocherebbe tutta la vita e penso anche con Allegri. Penso che Conte troverà un sistema per metterlo in squadra. Modificherà il suo sistema di gioco dopo tanti anni che fa l’allenatore