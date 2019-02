Galeone: "Allegri via dall'Italia. Sacchi lo attacca dicendo cavolate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Galeone, ex tecnico (tra le altre) di Napoli, Pescara ed Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo pupillo, Massimiliano Allegri e delle critiche che ha ricevuto dopo la sconfitta di Madrid: “La Juventus deve credere al passaggio del turno in Champions e deve crederci soprattutto Allegri. In questo modo potrà far ricredere parte della stampa che lo ha massacrato in questi tre giorni ma soprattutto ex colleghi tra cui il grande santone che continua con questa storia dello spartito legato ad una squadra. Mi riferisco ad Arrigo Sacchi. Parla sempre di questa “putt......” dello spartito, ma se io ho uno spartito di Rachmaninov e la suona il pianista di piano bar è una cosa, se la suona Pollini è un’altra. Non si può aggredire un allenatore che con la Juve ha vinto 10 titoli. Allegri aveva in mente un’altra partita dal punto di vista tattico ma le assenze di Khedira e Pjanic gli hanno scombussolato i piani. Io credo che al ritorno, recuperando alcuni giocatori anche fisicamente può fare un’impresa come quella del Bernabeu. Penso che Allegri ce l’abbia un po’ con Sacchi, io di sicuro sì. Allegri in Premier il prossimo anno? Glielo dico già da qualche anno. Non so, in Italia non ci sono squadre dove possa andare. Al di là di come andrà l’avventura in Champions penso che la sua avventura alla Juve sia finita. L’anno scorso poteva andare al Chelsea, all’Arsenal, al Manchester United e al Real Madrid: ha rifiutato per provare a vincere la Champions con la Juve quest’anno. Se non la vince, per me, non è un gran fallimento. Non è che perché prendi CR7 vincerai di sicuro. Se Allegri vince la Champions League la dedicherà sicuramente a Sacchi”.