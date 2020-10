Gallardo e l'interesse viola per Martinez Quarta: "Per ora nessuna proposta all'altezza"

Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, ha parlato del futuro di Martinez Quarta dopo la partita di Libertadores contro il San Paolo: "Martinez Quarta è uno dei migliori difensori centrali del calcio argentino, al livello della Nazionale e penso che sia pronto per fare un salto in avanti nella sua carriera se qualcuno apprezzerà davvero le sue qualità di calciatore. Quando dico "valore", lo dico in tutti i senti. Fino ad ora nessuna proposta all'altezza della sua qualità è arrivata per poter essere valutato il suo addio. Quindi non so, vedremo nei prossimi giorni. E' uno dei giocatori sul mercato e spero che il River capisca che lo dovrà cedere solo se ci sarà una vera opportunità. Dobbiamo valorizzare i nostri calciatori e di questo sono convinto. Più avanti vedremo quali sono le esigenze del club, ma insisterò sul fatto che se Martinez Quarta se ne andrà, sarà per un'offerta giusta, che ne valga veramente la pena".