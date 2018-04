Gallazzi al Ferraris: "L'acquisto del Genoa? Meglio non dire nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spettatore in incognito al 'Ferraris' per Genoa-Hellas Verona Giulio Gallazzi è tornato a farsi vivo nell'ambiente del Grifo. A settembre l'imprenditore sembrava ad un passo dall'acquisto del club rossoblu poi la fumata nera con alta tensione con Enrico Preziosi. "Ero a Genova per lavoro - ha spiegato Gallazzi a Il Secolo XIX -, non potevo mancare una partita così importante per il Genoa. Non potevo andare in gradinata, così eccomi qui in tribuna. Trattativa per il club? Sto in silenzio, in ogni caso è meglio non dire nulla".