Gallazzi: "Ottimismo per l'acquisto del Genoa, closing verso fine settembre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intercettato in esclusiva dai colleghi Genoanews1893.it, Giulio Gallazzi ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per l'acquisto del club rossoblu: "Noi siamo ottimisti se non lo fossimo non saremmo arrivati sino qui. Crediamo che la nostra sia un offerta molto buona. Non c'è una scadenza irrevocabile ma c'è il concetto del ragionevole tempo. Ragionevole legato a quello che accadrà in questi giorni, alle eventuali risposte e alle richieste di approfondimento. Noi siamo disposti a effettuare approfondimenti perché capiamo come la trattativa sia complessa e noi siamo disponibili. Credo che il presidente Preziosi rientri oggi e che nei prossimi giorni si farà sentire. Calcisticamente parlando possiamo dire che la palla ora è nel loro campo. Closing a fine settembre? Penso di si. Immaginiamo che ci incontriamo questa settimana, immagino vedano questa lettera sicuramente poi passerà una settimana. A quel punto non domani ma lunedì prossimo faremmo scendere i nostri professionisti da Londra. La diligence potrebbe durare al massimo due settimana, anzi circa 10 giorni. Il passaggio dalla lettera al contratto quindi ci porterebbe attorno al 20 e il 30 di settembre. Se tutto andrà bene ovviamente.