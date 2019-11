Galliani ammette: "Il ritorno di Ibrahimovic al Milan sarebbe romantico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ho una regola, quando cedi una società non devi più parlare di quella società". L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato un'intervista a Rai Sport ha risposto comunque ad una domanda su Zlatan Ibrahimovic, tornato negli ultimi giorni con insistenza in orbita rossonera: "Sono un tifoso del Milan, quindi per me sarebbe romantico se tornasse. E comunque anche in altre squadre arricchirebbe il campionato italiano di calcio, così come ha fatto Cristiano Ronaldo".