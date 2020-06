Galliani: "Che ricordi la prima Coppa dei Campioni con la Steaua e il 4-0 al Barcellona"

Lunga intervista di Adriano Galliani a SportWeek. L'amministratore delegato del Monza ha ripercorso la sua carriera al Milan a partire dalla prima Coppe dei Campioni: "Novantamila spettatori al Camp Nou, tutti milanisti perchè in Romania c'era ancora la dittatura di Ceausescu e quindi dal Paese non usciva nessuno. La nostra prima Coppa dei Campioni, vent'anni dopo l’ultima. Paolo Maldini che subentra al padre Cesare nell’albo d’oro, i quattro gol, due a testa, di Gullit e Van Basten. Berlusconi portato in trionfo. Devo andarci piano, se no il cuore martella ancora troppo forte nel petto". Il pensiero poi passa al 4-0 di Atene contro il Barcellona: "Noi siamo dati sfavoriti perchè privi in difesa di Baresi e Costacurta, squalificati. Vinciamo 4-0, Massaro ne fa due, poi la perla di Savicevic e il gol di Desailly. Loro non vedono palla, Capello esulta con una mano in tasca a ogni gol, alla fine il grande Cruijff ha la faccia stravolta".