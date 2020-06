Galliani e la ripresa dei campionati: "Giocare nell'anno solare sarebbe stata soluzione migliore"

Nella sua intervista a Radio Rai, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato anche della ripresa dei campionati: "Sono sempre convinto che la soluzione dell'anno solare sarebbe stata la migliore, si sarebbe potuto fare tutto con i tempi previsti, ora dobbiamo solo incrociare le dita, sperando di finire i campionati e Coppe Europee, che termineranno in modo diverso da come sono iniziate. C'è anche un calendario molto compresso. A ogni modo in Italia dobbiamo fare i complimenti soprattutto a una sola persona, al presidente della FIGC Gabriele Gravina, senza la cui determinazione tutto sarebbe finito come in Francia".