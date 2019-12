© foto di Federico De Luca

Adriano Galliani, attuale ad del Monza, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Ha una tale forza morale, un carisma, una determinazione per cui sarà sempre decisivo. Zlatan porterà aria pura, tecnicamente può fare la differenza", il suo pensiero.

Quindi un passaggio sull'idea Monza, ventilata nei giorni scorsi: "Verissimo. L'ho chiamato per proporgli un grande percorso insieme. Si è messo a ridere. Poi ha capito che non scherzavo e si è fatto serio, ha declinato l'invito e scelto il Milan, per cui va bene così".