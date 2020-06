Galliani esalta Gattuso: "Ieri ai rigori ho esultato quasi come nella notte di Manchester"

Adriano Galliani, ad del Monza, ha mandato un messaggio di complimenti a Gennaro Gattuso. "Caro Rino, tanti complimenti, sei stato un allenatore vincente come sei stato un giocatore vincente. Ieri sera ho tifato tantissimo: ero a un ristorante a Milano con amici, ai rigori del Napoli esultavamo quasi come fossero i rigori di Manchester o in altre occasioni. Avete strameritato, sono felice per te, stai dimostrando da allenatore le qualità che avevi da giocatore. Un abbraccio forte dal tuo amico Adriano Galliani".