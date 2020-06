Galliani, frecciatina al Milan: "Ha lasciato andare via Pasalic, non ho mai capito perché"

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Sportweek, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex ad del Milan, ha ricordato la Supercoppa Italiana del 2016: "Vinciamo ai rigori: prima la paratona di Donnarumma su Dybala, poi il rigore di Pasalic, che i cinesi venuti dopo di noi hanno lasciato andar via, non ho mai capito il perché. Allegri? Dei suoi anni ricordo con gusto la vittoria della Supercoppa a Pechino sull’Inter. Ma, non me ne voglia Max, la storia del Milan è stata contrassegnata da tre allenatori: Sacchi, Capello e Ancelotti"