Intervistato da Rai Radio 1 Sport l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato anche del possibile ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic: “Credo che tutti i campioni alzino il livello del campionato. L'operazione Cristiano Ronaldo ha fatto bene al trend del campionato italiano e lo farebbe pure Ibrahimovic. Ogni stella di questi livelli che viene in Italia fa salire il valore del campionato italiano. - continua Galliani – Mi sono ripromesso di non parlare più di Milan anche se ne sono un tifoso pazzo. Però sono legato a Ibra, abbiamo vinto uno scudetto, una supercoppa italiana e siamo arrivati poi secondi il tutto in due anni. È un giocatore straordinario e un trascinatore dei suoi compagni”.