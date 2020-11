Galliani: "Ibra un totem, è immortale. Ricordo ancora quando andai a Barcellona a prenderlo"

Intervistato da Sky Sport dopo l'amichevole con l'Inter, l'ad del Monza Adriano Galliani ha commentato anche il grande rendimento di Zlatan Ibrahimovic e gli ottimi risultati ottenuti dal Milan di mister Pioli: "Ricordo bene quando andai a Barcellona dieci anni fa per prendere Ibra, un calciatore straordinario in campo e anche per quello che dà alla sua squadra nello spogliatoio. Zlatan è un totem, è immortale. Questo rendimento del Milan però non è solo merito suo, bisogna dare atto a mister Pioli di aver trovato la quadratura del cerchio con il 4-2-3-1", le dichiarazioni della leggenda rossonera.