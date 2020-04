Galliani: "Ibrahimovic al Monza non è più pensabile. Immagino un calciomercato in stile NBA"

vedi letture

Nei mesi scorsi il nome di Zlatan Ibrahimovic era stato accostato anche al Monza. Il punto di contatto era il rapporto col tecnico Brocchi, oltre che con Galliani e Berlusconi. Un’idea riproponibile anche in futuro? Non secondo l’ad Adriano Galliani, intervistato dal Corriere della Sera: “Non è più pensabile, ho bloccato ogni operazione per il Monza non sapendo bene come sarà il panorama futuro, potrei ridurre gli investimenti. Mi chiedo che Serie A potremmo trovare in caso di promozione nel 2021. Quanto varranno i diritti tv del prossimo triennio? Temo che i ricavi saranno molto inferiori”.

Che mercato mi aspetto per il futuro? “All’americana, sono un appassionato di basket, seguo la NBA, eco penso a un mercato contraddistinto dagli scambi di giocatori con meno circolazione di denaro”.