Galliani: "Icardi l'attaccante che mi intriga di più. Se venisse al Monza..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista rilasciata ai microfoni di 'SportMediaset' da Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza che ha detto la sua su alcuni dei protagonisti della prossima Serie A: "Conte l'ho corteggiato quando ero al Milan molto ma non sono riuscito ad andare avanti. Anche Sarri è stato molto vicino al club rossonero, mi dispiace non sia venuto. La mia favorita resta la Juve. Dzeko? Lo amo moltissimo, Andai a Sarajevo per prenderlo poi... Ma l'attaccante che mi intriga di più è Icardi. Se venisse al Monza...", ha detto in chiusura Galliani col sorriso sulle labbra.