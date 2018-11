Galliani: "Il Milan mi manca tanto. Ma la mia vita non è cambiata"

"La squadra sta girando bene ultimamente". Così Adriano Galliani ai microfoni di 'Sky' nel pre-partita di Milan-Juventus, posticipo della 12esima giornata di Serie A. "Il Milan mi manca tantissimo, ma per me la vita non è cambiata tantissimo: prima era tifoso del Monza e amministratore delegato del Milan, ora sono tifoso del Milan e amministratore delegato del Monza. Higuain-CR7? Sono due grandissimi giocatori. Certo, Cristiano Ronaldo è inarrivabile, ma Higuain è un grande attaccante".