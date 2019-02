Ospite di SkySport Adriano Galliani, ex ad del Milan oggi ad del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il Milan ha una grandissima proprietà come Elliott, un grande presidente come Scaroni, un grande staff dirigenziale con Gazidis, Maldini e Leonardo e un grande allenatore come Gattuso. Il Milan è tornato ai milanisti e sono felice di fare il tifoso come ieri per la gara di Coppa Italia. Gattuso? La cosa che mi ricordo di più di lui è che dopo Istambul voleva andare via perché non avrebbe mai superato lo shock. Ha sempre amato visceralmente il Milan. Ho passato ore a convincerlo a rimanere e alla fine ci sono riuscito. Monza? A 5 anni andavo a vederlo giocare. E' la squadra del mio cuore e della mia città. Sono rimasto lì fino a che non è arrivato Berlusconi. Il Monza non è una squadra di Serie C, è la mia città, la mia vita. Se mi aspetto di vedere Icardi in campo nel derby? Non parlo di Milan, figuriamoci se parlo di Inter. Voglio parlare però di una sfida amarcord: il 23 Marzo sarò a Liverpool per un match fra le vecchie glorie dei Reds e dei rossoneri. Ci sarà anche il presidente Berlusconi".