Galliani: "Pirlo un predestinato, non fallirà. L'addio al Milan? Lo abbiamo dato via troppo presto"

vedi letture

Adriano Galliani, nella lunga intervista rilasciata a Libero, ha parlato anche di Andrea Pirlo e dei rimpianti legati al suo addio dal Milan: "Pirlo è un predestinato. Quest'estate, dopo averlo visto visto in panchina con l'U23 gli dissi che sarebbe diventato l'allenatore della prima squadra. Tre giorni dopo arrivò l'incarico. Deve fare solo esercizio ma ha talento. Non fallirà". Il suo addio al Milan? Prima di cederlo lo abbiamo preso dall'Inter e tenuto per 10 anni. È vero, lo abbiamo dato via troppo presto, ma i veri rimpianti sono altri come Istanbul oppure il gol di Muntari che era regolarissimo".