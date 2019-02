Galliani: "Ricevute diverse offerte ma non potevo tradire il Milan"

Fonte: milannews.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani ha raccontato di aver ricevuto offerte da diversi club dopo l'addio al Milan: "Ho avuto diverse offerte da altri club, ma ho sempre rifiutato, il Milan non potevo tradirlo: sono stato in prestito per 31 anni, ora sono tornato a casa".