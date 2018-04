Galliani sostiene la Roma: "Il 2 maggio sarò all'Olimpico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Montecarlo, dove si trova per alcune mansioni istituzioni, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha detto che sosterrà la Roma in queste battute finali della Champions League: "I giallorossi sono nostri rivali in Italia, ma siamo tutti alleati quando si parla di competizioni europee. Per questo il 2 maggio sarò allo stadio per sostenere la squadra di Eusebio Di Francesco. Andare lontani in Champions - riporta Sport.sky.it - vuole dire portare punti che giovano a tutte le squadre italiane, perché ci permettono di continuare a tenere quattro formazioni nella competizione. Quindi sarebbe impossibile non tifare la Roma”.