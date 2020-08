Galliani su Pirlo: "La sua cessione il mio errore più grande. Alla Juve farà benissimo"

Adriano Galliani parla di Andrea Pirlo in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. "La sua cessione è stato il mio errore più grande. Ma fu un errore in compartecipazione con altri ma non chiedetemi di chi...". Sul ruolo alla Juventus. "Alla Juventus farà benissimo, gli ho fatto i miei complimenti. Era allenatore quando giocava e il campo non tradisce".