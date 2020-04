Galliani sul Milan: "Non ho consigli da dare e non sarebbe elegante farlo"

vedi letture

Parole sul Milan da parte dell'ex amministratore delegato rossonero, Adriano Galliani, che a La Gazzetta dello Sport ha affermato: "Resto un grande tifoso, felice se il club vince, triste se perde. Non ho consigli da dare e non sarebbe elegante farlo. Per riempire il tempo in questi giorni mi rivedo in tv le finali europee del Milan, ma anche le partite dell’Italia e il grande tennis".