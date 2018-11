Game, set e quasi match. Ma Di Francesco sbotta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I messaggi vengono recepiti meglio dopo le vittorie: non sono parole mie, ma le prendo in prestito dal collega Lo Monaco (Il Romanista) perchè il concetto è importante e condivisibile. Una strigliata pubblica come quella arrivata da Eusebio Di Francesco verso la sua squadra sarebbe normale sentirla dopo una sconfitta, non certo dopo la vittoria più importante dell'anno (dopo il derby). Ma è da Mosca che il tecnico giallorosso vuole ripartire per costruire una Roma più forte, più concreta, più audace ma soprattutto più ambiziosa.

Il 2-1 basta, eccome se basta, ma è l'atteggiamento che non è piaciuto al tecnico, quella paura mostrata dalla squadra dopo il gol di Pellegrini, che per poco non dava fiducia e spinta ad una formazione stanca, in dieci e che a livello tecnico ha poco a che spartire coi colleghi in maglia giallorossa. Serve un carisma diverso, ma proprio dal successo di stasera Di Francesco vuole ripartire, per dare tutto in queste ultime dieci partite dell'anno e recuperare terreno in classifica in Italia, l'inevitabile priorità dopo aver messo la qualificazione in tasca.