© foto di Federico Gaetano

Il dirigente Umberto Gandini, intervistato da 'Radio 24', ha confermato che non tornerà al Milan: "Avendo avuto 25 anni di esperienza nel calcio, mi sono trovato con piacere ad essere conteso soprattutto nei mesi estivi quando sembrava che dalla Roma dovessi tornare al Milan. Ma non andrà così: ho parlato col club rossonero e non sono emerse le condizioni necessarie per un mio ritorno nel club meneghino".