© foto di Federico Gaetano

Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Mi sento ancora vicino alla Roma, penso che avrebbe meritato qualcosa in più. Roma è un ambiente particolare, ho notato la grandissima diversità di come viene vissuta la squadra a Milano rispetto a Roma. Ciò che succede alla Roma è vissuto con grandissima importanza. Tutto l’ambiente vive con attenzione ciò che succede nel GRA, quando invece hai una società importante in Italia e in Europa che è gradualmente cresciuta e che dovrebbe pensare a cosa può fare al di fuori della cerchia del raccordo e pensare all’immagine vincente da costruirsi. Molta somiglianza tra Barcellona e Roma, che hanno un legame fortissimo con la tifoseria. Schick? In allenamento è molto forte, in partita sente ancora la pressione. Secondo me, assomiglia più a un giocatore come Kakà”.