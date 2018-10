Gandini: "Roma? Bilancio positivo. Bene l'ingresso di nuovi sponsor"

© foto di Federico Gaetano

Umberto Gandini, ex ad della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dall'addio al club giallorosso: "Il bilancio è sicuramente positivo, è stata un'esperienza importante sul piano professionale e umano. La società è ben strutturata e la squadra è stata ben guidata nelle ultime due stagioni: abbiamo ottenuto 2 qualificazioni in Champions, con la ciliegina della semifinale della passata edizione. Fuori dal campo è andata bene, con l'arrivo di sponsor come Qatar Airways".