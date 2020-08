Gandini su Rangnick: "Bravo ad auto promuoversi. Roma? Chiarezza con i tifosi"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha intervistato tre ex dirigenti della Roma a proposito della suggestione Rangnick, tra cui Umberto Gandini: "E' un personaggio che sa auto promuoversi - esordisce Gandini - Sa scovare talenti e valorizzarli. E' uno che pretende carta bianca e tutto dipende dai piani dei proprietari. Soprattutto in una piazza come Roma, serve chiarezza. Bisognerebbe dire ai tifosi che occorrerà tempo per avere una squadra vincente".