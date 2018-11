Ganz su Higuain: "Non ha offeso nessuno. Ricorso del Milan giusto"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

In merito alla squalifica di Gonzalo Higuain per due giornate, Maurizio Ganz, ex attaccante rossonero, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport: "La scena è stata senza dubbio cruenta e il modo di protestare evidente. Però, se le frasi sono davvero solo quelle riprese dai labiali televisivi, mi sembra che non abbia offeso nessuno. Per questo concordo con la volontà del Milan di provare a ridurre la pena: una giornata di squalifica mi pare più che sufficiente".