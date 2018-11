Gap già incolmabile? Ancelotti, lo Scudetto è più utopia che sogno

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è amarezza in casa Napoli, e non potrebbe essere altrimenti. Perché una gara come quella di oggi, se vuoi restare in scia di una Juve inarrestabile, non puoi che portarla a casa. Non puoi sbagliarla. E invece la squadra di Carlo Ancelotti ha steccato pareggiando 0-0 e sbagliando l'approccio a un match dal quale sono emersi con chiarezza i meriti del Chievo, ma con altrettanta dovizia di particolari i limiti del Napoli.

La classifica dopo questo turno recita Juventus 37 e Napoli 29. Otto punti di distacco, un gap che somiglia a una enormità perché chi è davanti in 13 giornate ha perso due soli punti. Un distacco difficilmente colmabile, che nel post-partita ha portato anche lo stesso Ancelotti a ripensare la stessa corsa Scudetto.

Pochi giorni fa, punzecchiato sul tema, l'allenatore del Napoli s'è espresso così: "Scudetto? E' un sogno e per fortuna non è una utopia. I sogni si possono raggiungere, le utopie no". Oggi invece Ancelotti è sembrato molto più pessimista e a caldo - interrogato sulla stessa questione - ha detto che presto sarà tempo di bilanci. "Al termine del girone d'andata", per la precisione.

Stando così le cose, difficile pensare a una corsa Scudetto come quella passata. Perché il Napoli non ha gli stessi punti e la Juventus molti di più, è addirittura protagonista del miglior avvio di sempre della storia della Serie A. Una squadra costruita con l'obiettivo dichiarato di vincere tutto e che 'rischia' di chiudere il discorso Scudetto ancor prima rispetto agli ultimi anni.

E chi è dietro? Non può far altro che adeguarsi. E guardare con maggiore attenzione alle altre competizioni. Come la Champions, che mercoledì rivedrà il Napoli protagonista. Un Napoli che dovrà però mostrare un atteggiamento diverso rispetto a quello palesato questo pomeriggio nel primo tempo.