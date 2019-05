Gara vivace al San Paolo. Gol di Zielinski: Napoli-Inter 1-0 al 45esimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadra in campo con motivazioni diverse, ma non s'è visto, almeno in questo primo tempo. Dopo 45 minuti, il Napoli è avanti 1-0 contro l'Inter in uno dei due posticipi domenicali della 37esima giornata di Serie A. Decide fino a questo momento un gol di Piotr Zielinski, un siluro lanciato dai 28 metri finito sotto l'incrocio dei pali.

Il vantaggio è meritato. Il Napoli fino a questo momento ha giocato meglio, ha acquisito sicurezza dopo il gol del vantaggio contro un'Inter che, al contrario, ha accusato il colpo ed è tornata a giocare nella trequarti avversaria solo nei 10-12 minuti finali.

L'inizio è stato ad appannaggio degli ospiti, per intensità più che per occasioni. Ma nella parte centrale della frazione il Napoli ha costruito diverse occasioni potenziali difettando però sempre nell'ultimo passaggio.

L'Inter comunque è ancora in partita. E lo dimostra anche il finale di partita, col tiro di Lautaro intercettato da Karnezis con un intervento alla Garella. Il risultato parziale è 0-1: risultato negativo per la squadra di Spalletti, anche perché allo Stadium l'Atalanta dopo 45 minuti è in vantaggio.

