Garcia attacca la Roma: "Vergognoso esonerare Di Francesco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex allenatore della Roma Rudi Garcia commenta l'esonero di Di Francesco in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Vocegiallorossa.it. "Alcuni hanno la memoria corta, è vergognoso mandar via Di Francesco. Se riesci a portare la tua squadra in semifinale di Champions League significa che sei un buon allenatore. Sfortunatamente a Roma più che in altri posti manca la pazienza e la memoria è piuttosto corta. Eusebio avrebbe certamente fatto grandi cose con la Roma se gli fosse stato concesso più tempo per riuscirci".