Garcia avvisa la Juve: "Vogliamo la final eight. Meglio che la chiesa resti a Lione"

Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia, tecnico del Lione, analizza le chances del suo Lione di battere la Juve nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, in programma sabato sera all'Allianz Stadium: "Noi vogliamo andare a Lisbona per le “final eight”. Farlo sarebbe un exploit, ma siamo in vantaggio per 1-0. Non ci difenderemo per tutta la partita, dovremo fare in modo di fare un gol. Se ci riusciremo, sarà complicato eliminarci. Col Psg abbiamo dimostrato una solidità difensiva interessante. Certo, siamo outsider e la Juve è strafavorita, perché è costruita per vincere la Champions, come il Psg. Il fatto che Cristiano Ronaldo sia arrivato alla Juve ne è un segnale chiaro. Il presidente Aulas ha costruito un club di alto livello, ma la Juve fa parte dei migliori d’Europa, sia sul piano economico che sportivo. Per questo occorrerà un exploit. Vogliamo uscire dal campo a testa alta, sperando di essere ricompensati. La mia citazione sul riportare la chiesa al centro del villaggio? Per questa partita è meglio che la chiesa resti a Lione".