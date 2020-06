Garcia: "Con la Juve avremo un gap di 12 partite. Il rientro di Depay ci aiuterà"

vedi letture

Rudi Garcia, tecnico del Lione che sarà avversario della Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions League, ha parlato in conferenza stampa: "Siamo contenti di poterci allenare di nuovo, questo stop è stato molto lungo. In questi tre mesi, i giocatori hanno lavorato individualmente, senza palla e lontano dal campo. Ora c'è entusiasmo e dobbiamo mantenerlo in vista della prossima stagione. Dobbiamo solo essere felici di stare insieme. Ci alleneremo sul piano atletico e tecnico, in piccoli gruppi di dieci. Avremo la possibilità di disputare partite amichevoli; arriveremo alla pari con il PSG (contro cui il Lione giocherà la finale di Coppa di Lega, ndr), ma con un deficit di dodici partite rispetto alla Juventus. Abbiamo ancora delle possibilità di giocare una Coppa europea la prossima stagione".