Garcia: "Derby, nessun favorito. Mai alla Lazio ma a Roma potrei tornarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex tecnico della Roma, Rudi Garcia ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del derby della capitale in programma oggi all'Olimpico:

Lei sbarcò a Roma nel 2013: cosa sapeva del derby?

"Quasi niente. Sapevo che in Italia ce n’erano tanti. È strano vedere una città divisa nel tifo, anche se a Roma i tifosi giallorossi sono la maggioranza. Poi ho capito che quel derby era più grande di ciò che immaginassi".

Fonseca: è un vantaggio vivere il derby da straniero?

"Penso di sì. Quando sono arrivato ho capito da due romanisti come Totti e De Rossi come si vivesse. Parlando con loro si capiva come il passato fosse un peso e questo, a volte, può far perdere di lucidità. Ecco, io non avevo quella zavorra. Ma a Fonseca non servono consigli. Lo conosco, è bravo. E poi sa che un derby non si gioca, si vince".

La prima Stracittadina per lei fu l’apoteosi: 22 settembre 2013, 4a giornata, 2-0 e spettri del k.o. nella finale di Coppa Italia cancellati, almeno in parte. Come visse la vigilia?

"Ero arrivato su delle macerie psicologiche. Ricordo che quando uscì il calendario ero in stanza con i dirigenti che erano disperati per quel derby che arrivava così presto, invece io dissi che era una chance per cancellare il passato e ripartire. Credo che questo possa valere anche per Fonseca: se le cose andranno bene, si potrà fare gruppo e rilanciare la stagione".

Disse cose particolari alla squadra prima del match?

"No, all’intervallo dissi solo che il gol sarebbe arrivato. E Balzaretti mi diede ragione. Alla fine, ricordo le sue lacrime così come De Rossi, che venne a prendermi perché andassi con loro sotto la Sud. Da solo non lo avrei mai fatto, perché i protagonisti erano stati i calciatori, non io".

Qual è stato il derby che ricorda di più?

"Il primo, perché ha risollevato l‘ambiente. Ma quello del 2015, finito 1-2, fu più importante".

Ora quali possono essere i giocatori decisivi?

"Non ci sono favoriti. Vedendo la partita col Genoa, ho capito che c’era bisogno di rinforzi in difesa e Smalling può essere l’acquisto giusto. Gli attacchi possono essere decisivi. Io però punto molto su Pellegrini".

Che sensazione dà non aver mai perso un derby?

"È molto bello, ma spero anche di giocarne altri. Non potrei andare alla Lazio, anche se apprezzo il loro lavoro. Alla Roma, invece, tornerei molto volentieri".

Come ha vissuto da lontano l’addio di Totti e De Rossi?

"Ho sofferto davanti alla tv. Nella vita tutto finisce, ma conta anche il modo".