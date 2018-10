© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia, ha parlato al Corriere dello Sport sulle voci che lo volevano in passato vicino alla panchina dell'Inter: "Se in futuro tornerò in Italia ad allenare? Spero di sì. Qui non mi sento di passaggio ma se a un certo punto non mi volessero più, in Serie A lavorerei ancora con piacere. L'Inter? C'era la possibilità di restare in Italia, ma poi è capitato il Marsiglia, un club che ha vinto la Champions. Esattamente dove voglio riportarlo".