Garcia e l'esonero al Napoli: "De Laurentiis mi mandò via perché volevo fare il mio mestiere"

Rudi Garcia torna a parlare della sua breve esperienza sulla panchina del Napoli, conclusasi dopo appena quattro mesi con l'esonero deciso da Aurelio De Laurentiis. Il tecnico francese, che al momento dell'allontanamento occupava il quarto posto in classifica, continua a sostenere che la separazione non sia stata determinata dai risultati sportivi, ma dalle divergenze con il presidente sulla gestione della squadra. Una convinzione ribadita anche nell'ultima intervista, nella quale ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della propria carriera.

Garcia: "A Napoli mi sono divertito, ma De Laurentiis mi esonerò per le mie scelte"

Intervistato da The Athletic, Garcia ha spiegato: "Sono mediterraneo per natura e ho il sangue caldo. Persino a Napoli, dove sono rimasto soltanto quattro mesi prima di essere esonerato dal presidente, non per i risultati ma perché volevo prendere le decisioni che un allenatore dovrebbe prendere, mi sono divertito". Parole che riportano al centro dell'attenzione il rapporto con De Laurentiis e le ragioni della conclusione anticipata della sua avventura in azzurro.

Garcia racconta il caso Balogun e i colloqui con il Manchester United

L'allenatore francese ha ricordato anche la vicenda disciplinare che ha coinvolto Balogun durante il Mondiale, quando era alla guida del Belgio: "Quando il mio direttore sportivo mi ha detto che forse avrebbero annullato il cartellino rosso a Balogun e che avrebbe potuto giocare, ho pensato che fosse uno scherzo. Ma era vero. Non era uno scherzo". Garcia ha poi raccontato come aveva gestito la situazione con la squadra: "Dissi ai giocatori di rimanere concentrati e di pensare solo alla partita".