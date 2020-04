Garcia: "Spero si torni a giocare. In estate periodo ideale, basterebbe cominciare più tardi"

Rudi Garcia, ex tecnico della Roma oggi al Lione, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, nel quale si è toccato anche il tema della ripresa delle competizioni calcistiche.

Com'è la situazione in Francia. Si può ripartire il 17 giugno?

"La situazione è simile rispetto all'Italia, anche se ci siamo mossi con una settimana di ritardo. Ci sono dibattiti sulla ripresa degli allenamenti: se dobbiamo mantenere la distanza tra i giocatori, non si può giocare a calcio, ci si può solo allenare a piccoli gruppi ma non si possono fare partitelle. Mi sembra complicato riprendere in queste condizioni. Spero si possa ricominciare, vorrei giocare il ritorno contro la Juve: la Champions è meravigliosa e il virus ci ha tolto il piacere di andare in campo e far sorridere la gente. Quando? In estate penso si possa fare. Noi abbiamo una settimana di sosta in inverno e giochiamo quando i campi sono in condizioni pessime. A giugno e luglio non si gioca mai ma sono i periodi migliori, basterebbe cominciare le partite più tardi. Spero che il calcio riprenda ovunque nello stesso momento, ma non credo sia possibile, perché per esempio in Germania dovrebbero ripartire prima".

È vero che ha creato una chat su Whatsapp con gli allenatori?

"Ho creato questo gruppo soprattutto per aiutare il nostro servizio sanitario. Abbiamo raccolto 120.000 euro. Poi ci siamo scambiati delle idee, adesso si è aggiunto anche Domenech, che è il direttore del sindacato degli allenatori, e stiamo discutendo sui calendari ed esponendo le nostre preoccupazioni".