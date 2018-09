Garcia: "Strootman top player. Felice di tornare a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex allenatore giallorosso Rudi Garcia, ora al Marsiglia, ha parlato a Sky Sport durante l’evento tenuto a Nyon per gli allenatori organizzato dall’Uefa:

Affronterà nuovamente la Lazio

“Sono felicissimo di ritornare a Roma, dove ho ancora tanti amici, anche se mi sento molto più vicino all’altro club che al nostro avversario in Europa League. Sono sempre un tifoso giallorosso. Tornare all’Olimpico mi darà emozione, anche se non sarà la stessa cosa senza la Curva Sud piena di colori giallorossi”.

Sull’arrivo di Strootman

“Si tratta chiaramente di un top-player, in termini di esperienza, di grinta, di equilibrio che può dare alla squadra e anche a livello di opzioni tattiche che può offrire all’allenatore. Penso che la possibilità di prenderlo si sia aperta quando la Roma ha acquistato Nzonzi dal Siviglia. Questo ha permesso di far uscire Kevin dalla Roma e per noi è stata un'opportunità fantastica. Abbiamo già visto Strootman contro il Monaco, ha dimostrato alla prima partita tutte le sue qualità".