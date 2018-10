© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia, attuale tecnico del Marsiglia, ha parlato al Corriere dello Sport della trattativa che ha portato Strootman in Ligue 1: "Quando ho saputo che i giallorossi avrebbero preso Nzonzi ho chiamato Zubizarreta per sondare il terreno. In cuor mio non pensavo che avrebbe accettato e invece... Forse non avvertiva la fiducia del club, io ho sfruttato questa possibilità".