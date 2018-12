"Garden of Eden", Hazard fra la corte del Real e l'amore del Chelsea

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' stato un lungo e gelido brivido quello che è corso lungo la schiena di tutti i tifosi del Chelsea la scorsa estate quando, in occasione dell'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il nome di Eden Hazard è salito in vetta alla classifiche di gradimento del Real Madrid. Qualcosa di più di una semplice voce di mercato tra il folletto belga e i blancos c'è stata, anche se poi non si è concretizzato niente. A giocare a favore della permanenza dell'ex Lille a Stamford Bridge ha giocato l'arrivo di Maurizio Sarri. Con la permanenza di Antonio Conte ai Blues, infatti, Hazard aveva già fatto chiaramente intendere che non sarebbe rimasto. Troppo logoro il rapporto fra i due per pensare di ricucirlo. Troppo pesante il divario di mentalità fra il campione e il tecnico per pensare di poter remare per un'altra stagione dalla stessa parte. E così è arrivato Sarri ad aprire un nuovo ciclo e a rinsaldare la leadership del numero dieci in Premier League. Almeno fino alla prossima estate. Quando il Real tornerà a bussare alle porte di Roman Abramovich. E solo un Chelsea di altissimo profilo potrebbe convincere Hazard a rimanere nel suo "Garden of Eden".