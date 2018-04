Gareth Bale e i milioni che non vale più

Fonte: Dal nostro inviato al Bernabeu

© foto di J.M.Colomo

È' stata la grande scommessa persa di Zinedine Zidane, Gareth Bale. Perché ha sorpreso tutti togliendo Karim Benzema dall'undici titolare per mettere il gallese ex Tottenham. Lui al fianco di Cristiano Ronaldo ma i suoi quarantacinque minuti sono stati un pianto e un lamento. Ha provato una sola incursione, infrangendosi su Gianluigi Buffon e il tacco che ne è seguito è finito a lato. Di poco, ma poco non basta. E Bale ha fatto pochissimo nell'occasione del rilancio, perchè il primo giocatore a tre cifre della storia è finito a fare il panchinaro nel Real Madrid. Esagera Valdano quando dice che "vale solo i milioni del suo numero di maglia", ma tra undici e cento c'è una profonda differenza. Il suo ciclo a Madrid è finito è terminato, il destino è quello inglese dove tanto bene ha fatto col Tottenham. Solo che è passato tanto tempo. E tanti milioni. E quelli, Bale, non li vale più.