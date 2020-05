Gargano su Callejon: "So che gli è stato proposto il rinnovo: deve restare a Napoli"

Walter Gargano, ex centrocampista di Napoli, Inter e Parma, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha fatto una confessione in merito al futuro dell'amico Callejon: "So che gli è stata fatta una proposta per restare e io spero che resti in azzurro perché uno che si sacrifica come lui, non lo ricordo in giro. Voglio permettermi di dare un consiglio a De Laurentiis: tenga Callejon".