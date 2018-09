Garlando (Gazzetta dello Sport): "Allegri contro Ancelotti, che spettacolo"

© foto di Massimo Benvenuti

Luigi Garlando, prima firma de La Gazzetta dello Sport, ha commentato il momento di Juventus e Napoli - reduci dalle vittorie nel turno infrasettimanale - che si affronteranno sabato nello scontro scudetto. Questo un estratto del suo editoriale: "Ieri, alle operazioni di peso, Juve e Napoli si sono guardati negli occhi senza abbassarli e hanno gonfiato i muscoli. Allegri ha segnato quasi subito con Dybala, che non ne aveva ancora fatto uno. Come a dire: occhio, ora ci siamo proprio tutti. Ancelotti ha lucidato le punte: un gol del solito Insigne e due di Milik. Come dire: occhio, Koulibaly può sempre salire da dietro, ma anche davanti non siamo messi male. Sia Allegri sia Ancelotti hanno lasciato riposare i totem in panchina (Chiellini, Hamsik) e hanno ritirato dal campo dei titolarissimi (Insigne, Pjanic) per non farli stancare troppo. Juventus e Napoli si sono sbarazzate di Bologna e Parma senza affanno e senza rischi. Un avvicinamento parallelo al ring. Sabato prossimo, ore 18, il gong all’Allianz Stadium di Torino. Prepariamoci a un grande match che dirà tanto su questo campionato, perché una Juve a +6 sull’avversario, al momento, più competitivo, dopo sole 7 giornate, sarebbe un messaggio tremendamente sconfortante. L’aggancio del Napoli in vetta, ma anche un pareggio in casa dei campioni, trasmetterebbe coraggio alla concorrenza attardata, fermo restando il baratro di valori tra la squadra che ha impressionato a Valencia e le altre".