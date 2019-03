Garlando sulla Gazzetta: "Spirito giusto imposto dal Mancio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport, commenta le sfide della Nazionale italiana: "Ok, viene in mente Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo in «Tre uomini e una gamba», quando batte a braccio di ferro il bambino. «Ma vieni! Ma chi sono!». Era solo il Liechtenstein e per di più a lungo in dieci. Vero, però i motivi di soddisfazione e di ottimismo sono tanti e sono solidi. A parte il fatto che ammassare gol in classifica è sempre una garanzia sul futuro. E ritrovarsi in testa a un girone di qualificazione, dopo quello che abbiamo passato, fa sempre bene. Non è mai facile segnare 6 gol e, soprattutto, per noi italiani, noi è mai facile avere voglia di segnarli. Cioè imporsi l’allegria del gioco, un’intensità di azione senza pause, al di là della soddisfazione del risultato. Alla vigilia Mancini ha scherzato sul paragone con Sacchi. Ma, a parte gli scherzi, il riferimento è quello: un gioco coraggioso, collettivo, generoso, offensivo. Fin dalla prima ora il c.t. aveva chiesto ai giovani di osare anche a costo di sbagliare. Ieri, dopo i primi gol, il Mancio continuava a mostrare la mano aperta, come se stringesse un’arancia, e la spingeva in avanti, come a dire: «Pressate! Correte verso la porta! Non fermatevi!». A Parma, nello stadio che è stato il laboratorio di Arrigo prima del Milan, Mancini ha mostrato un’Italia costruita per giocare e per divertire. Tre playmaker costruttivi, senza un incontrista in mediana. Non è un caso che tutti e tre, Sensi, Jorginho e Verratti, siano educati da allenatori che nei loro club ordinano di correre in avanti anche senza palla. Non è un caso che Spinazzola, il migliore, sia cresciuto con Gasperini che gli chiedeva la stessa cosa. A darci ottimismo, più dei 6 gol, è questo spirito che anima la nuova Italia, che è poi lo spirito del calcio moderno che vince in Europa. La speranza è che gli azzurri possano coltivare questo atteggiamento anche nei loro club. Bello vedere Spinazzola che sorrideva sempre alla fine di ogni discesa, anche quando sbagliava. Si stava divertendo. E noi con lui. I volti tirati e spettrali degli azzurri di Ventura sono fantasmi lontani. Dopo Barella a Udine, hanno segnato Sensi e Verratti: centrocampisti. Buon segno perché negli ultimi tempi in quella zona di campo, dove si creano gioco e destini, abbiamo penato spesso. Hanno segnato i giovani, ha segnato ancora Kean: garanzia di futuro. Quagliarella, dopo 9 anni, ha firmato il gol più vecchio di sempre: garanzia di presente. Gli esordienti del Mancio sono saliti a 18. In sottofondo c’è un boato da valanga, il rumore del cambio generazionale. Il c.t. sta costruendo il gruppo che arriverà al prossimo Europeo già sufficientemente maturo e ancora più competitivo al Mondiale del 2022. In questa prospettiva, oltre ad augurarci che i club facciano eco allo spirito imposto da Mancini, dobbiamo sperare un’altra cosa: che i nostri giovani migliori, da qui al Mondiale, giochino stabilmente in club di alto livello e frequentino competizioni internazionali. Avete visto come è cresciuto Verratti, che temevamo eternamente incompiuto? Il ragazzo di Pescara si è messo in tasca più di 50 presenze in Champions League. Quanti altri italiani possono vantare questi numeri? Passare palla a Neymar e a Mbappé ti gonfia necessariamente l’autostima. Cosa diventeranno Chiesa, Barella e Zaniolo quando avranno 50 presenze di Champions in tasca, quando guadagneranno la personalità di Verratti? Spinazzola e Kean sono destinati a trovare spazio nella Juve che è costruita per restare al vertice del calcio europeo. Insomma, a leggere come fondi di caffè, i buoni segnali di Udine e Parma c’è da essere ancora più ottimismi. Ma non corriamo troppo. Un passo alla volta. A giugno in Grecia e poi contro la Bosnia di Dzeko ci sarà da passare un test di crescita mica male".