Garrone: "Sampdoria capitolo chiuso per la nostra famiglia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente di ERG ed ex presidente della Sampdoria, ha parlato a La Repubblica per rispondere alle voci su un suo possibile coinvolgimento nella cessione della società blucerchiata: "è un’ipotesi totalmente inventata, c’è gente che ha tanta fantasia. Degli altri non so nulla, né mi compete, la Sampdoria non è mia. Se Ferrero non mi ha detto nulla, i casi sono due: può essere che non ci sia nulla di vero, oppure considera tutto questo affar suo. È sicuro che io non so nulla e secondo me la cordata non esiste, in ogni caso io non c’entro e non intendo farlo in futuro. Il capitolo Sampdoria per la nostra famiglia si è chiuso cinque anni fa e in questo periodo il mondo del calcio è radicalmente cambiato". A riportarlo è SampdoriaNews.net.