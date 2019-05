Gasp all'inglese. Parole da manager, ecco il "Ferguson dell'Atalanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Campo, ma anche mercato. Gian Piero Gasperini a trecentosessanta gradi, con concetti importanti sul futuro della squadra orobica, ma che segnano un cambio di passo e di ruolo del tecnico di Grugliasco, sempre più direzionato ad un ruolo a tutto campo all'interno dell'Atalanta, una sorta di manager all'inglese, una figura di cui in Italia si è spesso discusso senza però mai rinunciare alle buone vecchie tradizione, al ruolo di "direttore sportivo" che tifosi e società tanto amano.

Dichiarazione 1: "Se dovessero arrivare 60 milioni per Mancini o Zapata, come si comporterebbe? A quelle cifre ne parliamo, perché si possono trovare sostituti. Ma nessuno parte e poi acquisti importanti in attacco, alternative per Gomez, Ilicic e Zapata". Cambio di mentalità, di certo, ma anche la prima persona plurale indica che d'ora in avanti il tecnico sarà uno dei fautori delle scelte, non si limiterà a farle. Meno poteri per l'area sportiva dunque, più per quella tecnica, con l'allenatore a capo, in una sorta di ruolo da manager all'inglese.

Dichiarazione 2: "Giovani come Bettella, Tumminello, Reca… diventeranno importanti, ma per il livello raggiunto da questa Atalanta, hanno bisogno di un passaggio altrove. Poi forse torneranno". Lungimiranza e sguardo che va oltre al prossimo anno, ma che si sposta su una prospettiva non solo biennale, ma anche triennale e oltre (Bettella è appena un classe 2000). Evidente l'intenzione di contribuire ad un progetto che non può essere basato sui risultati dei prossimi mesi, ma che si fonderà su un raggio piuttosto ampio. A Roma, di certo, non avrebbe potuto farlo.