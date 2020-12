Gasp dribbla le domande su Gomez: "Pensiamo a domani. Giocare domenica era rischioso"

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a SKY alla vigilia dell’Ajax. “Difficile fare i conti in questo tipo di partita, andarla a giocare e cercare di fare il massimo. Sono partite difficilmente da zero a zero, per il valore offensivo dell’Ajax, ma anche per la nostra mentalità. Siamo più bravi a giocare la partita che non a difendere, avremo il vantaggio dei due risultati”.

Una settimana di lavoro ha aiutato? “Giocare nelle condizioni di domenica sarebbe stato molto difficile, rischioso, anche solo per i contrasti. Avrei preferita giocarla sabato, quello sì. Globalmente arriviamo a questa partita recuperando qualche giocatore”.

Si parla di uno spogliatoio agitato. Il Papu ha decantato? “L’impegno di domani è decisivo per la qualificazione, avremmo fatto la firma per arrivare con due risultati. Il nostro impegno è rivolto a questo momento. Il prossimo anno l’Atalanta sa di giocare ancora in Coppa. Puntiamo a superare il turno, la partita di andata ci ha dato buone sensazioni. Il resto non conta? Questa è la partita più importante”.

Dopo le baruffe ci sono reazioni… “Non credo ci sia bisogno di lavorare, i ragazzi hanno un obiettivo molto forte. C’è concentrazione sull’avversario, come limitare la forza offensiva, poi abbiamo le chance. All’andata abbiamo recuperato due gol, uno su un rigore generoso l’altro su una situazione che potevamo evitare”.

Un anno fa dovevate vincere a Kharkiv e avete vinto 0-3. Questa partita assomiglia a una delle prove di questi anni? “Credo di sì, l’asticella si alza sempre di più, l’Ajax è una delle più titolate d’Europa. Abbiamo i due risultati, non ci pensiamo. Vogliamo limitare la loro parte migliore che è la fase offensiva con tanti uomini. Abbiamo le armi per proporci, e bene. Abbiamo la personalità per contrapporci”.

Bisognerà giocarsela sulla concentrazione? "Sì, questo è un aspetto fondamentale. In una partita così è un elemento molto forte per ambo le squadre, non sarà questa che mancherà. Sarà importante la qualità tecnica, lo spezzare il gioco, le variabili offensive. In trasferta l'ideale è fare gol, in Champions gli 0-0 ne vedo pochi".