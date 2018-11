Gasp si gode Mancini: difensore goleador sotto gli occhi di... Mancini

Atalanta-Inter 4-1 (9' Hateboer, 62' Mancini, 88' Djimsiti, 93' Gomez; 47' rig. Icardi)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Mancini Roberto a Mancini Gianluca. Il giovane e talentoso difensore dell'Atalanta non è presente nell'ultimo elenco dei convocati della Nazionale per i prossimi impegni con Portogallo e Stati Uniti, ma resta comunque tra i nomi monitorati dal ct azzurro in ottica futura.

Come non tenere in considerazione, d'altronde, un classe '96 in grande crescita dal punto di vista difensivo e straordinariamente decisivo sotto porta? Col gol segnato oggi contro l'Inter - sontuoso stacco aereo a sovrastare Miranda su assist di Ilicic per il 2-1 al 62' -, l'ex Perugia e Fiorentina ha raggiunto infatti quota tre centri consecutivi nelle ultime tre partite di Serie A. Oltre a blindare, con l'ennesima prova positiva, la sua maglia da titolare nella retroguardia bergamasca.

Non solo Gomez, Ilicic, Zapata e Rigoni, quest'Atalanta vola dunque anche grazie alle palle inattive e alle reti dei suoi difensori goleador. Da Palomino a Djimsiti, segnano tutti, ma nessuno ha il killer instinct di Mancini.